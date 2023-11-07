Нетаньяху заявил, что прекращения огня в Газе не будет

Премьер-министр Израиля считает, что на ХАМАС действует только военное давление

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телекомпании ABC, которое вышло в эфир в понедельник.

"Прекращения огня в Газе не будет без освобождения наших заложников. Что же касается коротких тактических пауз, на час здесь, на час там, полагаю, они были у нас ранее <...>, чтобы впустить гуманитарные грузы или позволить выйти отдельным заложникам. Но я не думаю, что будет общее прекращение огня", - сказал он.

"Думаю, это помешает военным усилиям. Это помешает нашим усилиям по освобождению заложников, потому что единственное, что работает с этими преступниками в ХАМАС, - это военное давление, которое мы оказываем", - добавил он.

Ранее в свете заявлений, в том числе со стороны США, о необходимости установления гуманитарных пауз для помощи населению сектора Газа Нетаньяху уже говорил, что Израиль не согласится на прекращение огня, если не будут освобождены находящиеся в анклаве заложники. В свою очередь президент США Джо Байден в минувшие выходные заявлял о прогрессе в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа.