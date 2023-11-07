Кулеба заявил, что Украина готовится к "самой ужасной зиме в истории"

Министр иностранных дел страны отметил, что он приобрел десятки свечей, а его отец купил грузовик дров

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна готовится к "худшей зиме в истории" и сам он уже приобрел свечи.

"Я купил десятки свечей. Мой отец купил грузовик, полный дров", - сказал Кулеба в интервью немецкой газете Die Welt. "Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО", - подчеркнул министр.

При этом он утверждал, что Украина "постарается защитить свои электростанции как можно лучше".

В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы. До этого он сообщал, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября 2022 года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.