7 ноября, 01:34
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило, что не примет навязанное США или Израилем правительство в Газе

Член политбюро палестинской группировки Усама Хамдан подчеркнул, что "никакая сила на Земле не сможет уничтожить или маргинализировать" движение

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. ХАМАС никогда не примет удобное для США и Израиля марионеточное правительство в секторе Газа и продолжит управлять этой территорией. Соответствующее заявление члена политбюро этой палестинской группировки Усамы Хамдана публикует газета The Times of Israel.

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"Для тех, кто думает, что ХАМАС исчезнет, ХАМАС останется укоренившимся в сознании нашего народа, и никакая сила на Земле не сможет уничтожить или маргинализировать его. Наш народ не позволит США навязывать свои планы по созданию администрации, которая устраивает его и оккупантов. Наш народ не примет новое правительство Виши", - сказал он, проводя параллель с оккупацией Франции нацистской Германией. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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