Глава Киргизии 17-20 ноября посетит Японию

Там Садыр Жапаров проведет переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой, сообщили в МИД Японии

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров 17-20 ноября посетит Японию, где проведет переговоры с японским премьер-министром Фумио Кисидой. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Японии.

"Мы надеемся, что визит президента поспособствует укреплению дружеских отношений Японии и Киргизии", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Япония в последнее время уделяет большое внимание развитию отношений со странами Центральной Азии - Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. В начале декабря 2022 года в японской столице прошел Центральноазиатский инвестиционный форум (Central Asia Investment Forum 2022) с участием представителей властей и бизнеса государств региона.