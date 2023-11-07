Мадуро призвал международное сообщество остановить геноцид палестинского народа

Президент Венесуэлы также добавил, что, по его мнению, Израиль хочет "покончить со всем арабским народом"

КАРАКАС, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал международное сообщество остановить геноцид палестинцев и сравнил сложившуюся ситуацию с уничтожением нацистами еврейского народа.

"Именем Христа, именем христианских народов мира призываю мусульманские народы, арабские народы и народы всего мира поднять свой голос против нацистского геноцида палестинского народа", - заявил президент, выступая в понедельник в авторской программе "С Мадуро плюс" на телеканале Venezolana de Televisión. Он напомнил, что министр правительства Израиля говорил о возможности совершить ядерный удар по сектору Газа. "Многие главы правительств мира сравнивают эту ситуацию с уничтожением нацистами любимого, благородного еврейского народа", - указал президент.

"Сегодня расисты сионизма хотят покончить с народом Палестины, и я скажу больше - хотят покончить со всем арабским народом, со всем мусульманским народом", - заявил Мадуро. "В течение 75 лет расизм при поддержке Запада <…> посеял более опасную идеологию, чем нацизм", - считает он.

"Израильская армия уничтожила более 10 тыс. человек в секторе Газа, более 4,2 тыс. детей и более 3 тыс. женщин", - заявил посол Палестины в Венесуэле Фади Алсабен, принимавший участие в телевизионной программе. По его словам, Израиль применяет запрещенное оружие, в том числе боеприпасы, содержащее белый фосфор.

5 ноября, отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol berama о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что "это одна из возможностей". Позже министр указал, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства и отверг его высказывания о возможности применения ядерного оружия в Газе.