Япония воздержалась от оценки законности действий армии Израиля в секторе Газа

Действия всех сторон конфликта должны осуществляться в рамках международного гуманитарного права, подчеркнула японский министр иностранных дел Ёко Камикава

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии воздержится от оценки действий Армии обороны Израиля в секторе Газа с точки зрения их законности. Об этом заявила на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Ёко Камикава.

"Касательно действий израильской армии, мы хотели бы воздержаться от оценки их законности. Между тем, все действия [вовлеченных сторон] должны осуществляться в рамках международного гуманитарного права", - подчеркнула министр.

3 ноября Камикава на встрече израильским коллегой Эли Коэном осудила нападение со стороны палестинского радикального движения ХАМАС и заявила о необходимости установления гуманитарной паузы.