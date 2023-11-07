7 ноября, 03:09
Палестино-израильский конфликт

СМИ: армия Израиля продвинулась к штабу ХАМАС у больницы "Аш-Шифа" в Газе

По данным израильских военных, штаб расположен под зданием госпиталя, пишет газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Сухопутные войска Армии обороны Израиля в ходе наземной операции на севере сектора Газа продвинулись к штабу радикального палестинского движения ХАМАС возле больницы "Аш-Шифа". Об этом сообщила газета The Times of Israel.

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Как отмечает издание, по данным израильских военных, штаб ХАМАС расположен под зданием больницы.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в ходе ударов ВВС были убиты несколько полевых командиров ХАМАС. Он также добавил, что инженерные войска уничтожают все подземные тоннели на пути сухопутных подразделений. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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