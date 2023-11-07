Главы МИД G7 работают над совместным документом по итогам встречи в Токио

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава не уточнила, будет ли документ содержать призыв к прекращению огня в Газе

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) нацелены на принятие совместного документа по итогам переговоров, которые пройдут в Токио 7-8 ноября. Об этом заявила японский министр иностранных дел Ёко Камикава.

"Мы работаем над принятием некоего совместного документа по итогам переговоров глав ведомств G7", - сказала Камикава. Между тем, она не стала прямо отвечать на вопрос журналиста, будет ли в этом документе озвучен призыв к прекращению огня в секторе Газа, сославшись на продолжающееся обсуждение среди членов "семерки".

Камикава на днях вернулась из ближневосточного турне, в ходе которого посетила Израиль, Палестину и Иорданию, встретившись там со своими коллегами. Во время поездки она заявила израильскому министру Эли Коэну о необходимости установления гуманитарной паузы и рассказала палестинскому министру Рияду аль-Малики о планах выделить дополнительно $65 млн для помощи жителям сектора Газа. На всех встречах японский министр излагала позицию Японии по конфликту, включающую осуждение "террористических атак ХАМАС" и призывы ко всем сторонам действовать в соответствии с международным правом.