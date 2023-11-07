7 ноября, 04:23
Палестино-израильский конфликт

Япония на год продлила миссию по патрулированию на Ближнем Востоке

Такое решение принято для обеспечения безопасности судоходства на важных маршрутах морзких перевозок, пояснили в кабмине страны

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение продлить на год полномочия миссии Сил самообороны по патрулированию на Ближнем Востоке в зоне Оманского залива, срок которых истекал 19 ноября. Об этом сообщил телеканал NHK.

"В Ближневосточном регионе сохраняется высокая напряженность, и нам необходимо принять все возможные меры для обеспечения безопасности судоходства на чрезвычайно важных маршрутах морских перевозок", - приводит телеканал заявление кабинета министров. В этом регионе действуют японский эсминец и патрульный самолет.

Кроме того, правительство продлило на год истекающий в ноябре срок участия Японии в миссии по наблюдению за ситуацией на Синайском полуострове. Туда направлены четверо военнослужащих Сил самообороны. 

Теги:
ЯпонияПалестино-израильский конфликт
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