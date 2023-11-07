7 ноября, 05:40
Палестино-израильский конфликт

В столкновениях с израильскими военными на Западном берегу погиб один палестинец

Как сообщило агентство WAFA, еще двое пострадали

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере один палестинец погиб в результате столкновений с военнослужащими Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

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По его данным, стычки вспыхнули в ночь на вторник в северных районах провинции Хеврон. В результате погиб молодой человек, еще не менее двоих пострадали, один из них находится в критическом состоянии. Столкновения произошли, когда военные Армии обороны Израиля вошли в населенный пункт Саир. Израильские военнослужащие применили против палестинцев огнестрельное оружие, шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и по отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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