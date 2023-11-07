Лидеры Таджикистана и Ирана поедут на саммит ОЭС после встречи в Душанбе

Саммит пройдет 8-9 ноября в Ташкенте

ДУШАНБЕ, 7 ноября. /ТАСС/. Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Ирана Эбрахим Раиси планируют принять участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в столице Узбекистана после двусторонней встречи в Душанбе. Визит Раиси в столицу Таджикистана начнется на день позже, чем планировалось - 8 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе таджикского лидера.

"Визит президента Ирана в Душанбе состоится 8-9 ноября. <...> Они [президенты Таджикистана и Ирана] вылетят отсюда в Ташкент утром 9 ноября", - сказал руководитель пресс-службы президента Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода.

Ранее в пресс-службе сообщали, что Раиси планировал посетить Душанбе 7-8 ноября.

Шестнадцатый саммит ОЭС пройдет 8-9 ноября в Ташкенте. По данным пресс-службы президента Узбекистана, участники мероприятия рассмотрят вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества, а также совершенствование работы этой межгосударственной организации, созданной в 1985 году. В ОЭС входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан, штаб-квартира ее постоянно действующего секретариата находится в Тегеране.