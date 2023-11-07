Премьер Малайзии не признает односторонние санкции США

Страна продолжит поддерживать ХАМАС, заявил Анвар Ибрагим

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Малайзия не признает односторонние санкции США в рамках закона об ограничении международного финансирования группировки ХАМАС и продолжит поддерживать организацию. Об заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, чьи слова приводит газета New Straits Times.

"Мы не признаем никаких односторонних санкций, принятых США или какой-либо другой страной <...>. Мы признаем только Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), который считается многосторонней [структурой]", - приводит его слова газета. "Мы также не согласны с [мерами] США [по ограничению иностранной поддержки ХАМАС], и это (санкции - прим. ТАСС) не повлияет на нашу позицию или политику", - добавил премьер.

Анвар Ибрагим назвал законопроект, принятый Палатой представителей США, "частью продолжающихся усилий [стран] Запада", которые призваны "запугать" правительства и организации, которые оказывают поддержку ХАМАС и гражданам Палестины, пишет издание. Премьер Малайзии напомнил, что Совет Безопасности ООН не классифицировал это движение как террористическое образование или организацию, несмотря на призывы западных стран. Он также указал, что сложившаяся ситуация "может повлиять на инвестиционные возможности для американских компаний" в стране.

1 ноября Палата представителей США приняла законопроект, который ограничивает иностранное финансирование группировки ХАМАС и палестинского движения "Исламский джихад". Согласно положениям акта, президент Соединенных Штатов будет обязан предоставить Конгрессу списки иностранных организаций и правительств, которые оказывают поддержку этим структурам, для последующего введения против них односторонних санкций. В частности, они не смогут получать военную и другие виды помощи от США и международных финансовых организаций в течение года.