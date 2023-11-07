В Антитеррористическом центре СНГ заявили, что талибы не справляются с влиянием филиала ИГ

По словам руководителя АТЦ СНГ Евгения Сысоева, число боевиков "Вилаят Хорасан" в Афганистане достигло 6 тыс.

ТАШКЕНТ, 7 ноября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ), заявлявшее о бескомпромиссной борьбе с терроризмом, не справляется с растущим влиянием филиала ИГ "Вилаят Хорасан" (запрещен в РФ), число боевиков которого в Афганистане достигло уже 6 тыс. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев.

"Особое беспокойство продолжает вызывать Афганистан, где "Талибан", заявлявший о бескомпромиссной борьбе с терроризмом, не справляется с растущим влиянием и возможностями Хорасанского филиала ИГИЛ, численность которого увеличилась, по данным ООН, до 6 тыс. боевиков. Усиливавшиеся в стране на фоне пуштунизации политической элиты этнические и конфессиональные противоречия, продолжающийся рост трансграничной преступности и возросшие площади посевов опийного мака не позволяют говорить о снижении уровня терроризма", - сказал Сысоев на проходящей в Ташкенте научно-практической конференции ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего".