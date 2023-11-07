СМИ: Тайвань начнет массовое производство боевых безэкипажных катеров в 2026 году

Как сообщила газета "Тайбэй шибао", на разработку двух прототипов выделено около $25,14 млн

ГОНКОНГ, 7 ноября. /ТАСС/. Военно-промышленный комплекс Тайваня изучает опыт Вооруженных сил Украины в применении боевых безэкипажных катеров и планирует начать их серийное производство в 2026 году. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, работы над проектом ведет один из ведущих разработчиков вооружений на Тайване - Чжуншаньский институт науки и технологий (NCSIST). Как сообщили источники издания, на разработку двух прототипов выделено 812 млн новых тайваньских долларов (около $25,14 млн). Операторы смогут удаленно управлять катерами на расстоянии до 70 км, получая видеоизображение с камер в режиме реального времени.

Аппараты будут иметь разные конфигурации оборудования и выполнять широкий спектр задач по патрулированию и обороне акватории, осуществлять атаки на надводные корабли противника, а также искать морские мины и подводные лодки. Серийное производство безэкипажных катеров начнется по завершении испытаний.

Кроме того, собеседники газеты указали, что институт также разрабатывает подводные беспилотные аппараты.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.