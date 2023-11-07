7 ноября, 06:46
Палестино-израильский конфликт

СМИ: 12 человек погибли при ударе Израиля по дому в Газе

Как сообщил телеканал Al Hadath, десятки получили ранения

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, еще десятки получили ранения в результате удара армии Израиля по жилому дому в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

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Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen проинформировал, что ВВС Израиля нанесли удар по дому одной из семей, расположенному в центральной части Хан-Юниса. Жертвами обстрела, по сведениям Al Mayadeen, стали шесть человек, еще 27 получили ранения. Позже сообщалось, что число погибших возросло до 10.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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