Малайзия примет участие в саммите АТЭС

Страна собирается защищать свои интересы и отстаивать "борьбу палестинского народа", заявил премьер Анвар Ибрагим

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Малайзия решила принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Малайзия решила принять участие в Неделе экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, США. Решение присоединиться к этой конференции продиктовано защитой интересов страны с точки зрения дипломатии, безопасности и экономики. Несмотря на это, Малайзия по-прежнему неумолимо защищает справедливость и борьбу палестинского народа", - написал Анвар Ибрагим.

Ранее премьер-министр страны заявил, что Малайзия рассмотрит вопрос о бойкоте саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско в связи с обострением палестино-израильского конфликта, учитывая при этом позиции своих региональных партнеров. По словам премьера, США оказывали давление на Малайзию из-за ее позиции по конфликту на Ближнем Востоке.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября.