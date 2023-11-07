Премьер Малайзии призвал СМИ не называть ХАМАС боевиками

По словам Анвара Ибрагима, прошлые руководители страны ранее не признавали террористами Африканский национальный конгресс и Нельсона Манделу

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим призвал общественность, особенно представителей средств массовой информации, не называть радикальное движение ХАМАС боевиками. Об этом сообщила газета New Straits Times.

"Я согласен, что средства массовой информации и страна [не должны рассматривать ХАМАС как боевиков]", - ответил на вопрос премьер-министр Малайзии. "[В какой-то момент] Африканский национальный конгресс также был обвинен в терроризме, но покойный Абдул Рахман (Первый премьер Малайзии - прим. ТАСС) оказал свою поддержку, и она продолжалась. Лидеры до меня не признали заявление, сделанное Западом, что Нельсон Мандела был главой террористов", - приводит газета слова Анвара Ибрагима.

"Поэтому я согласен с тем, что в Малайзии должна быть осведомленность, и средства массовой информации должны понимать проблемы и чувства людей, а также признавать права палестинцев на земли, богатства и достоинства, которых они были лишены, и которыми продолжают злоупотреблять", - добавил премьер Малайзии.

Анвар Ибрагим объявил, что делегация Малайзии будет присутствовать на саммите АТЭС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и по отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.