Иордания одновременно выступила против антисемитизма и исламофобии

Глава иорданского МИД Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил об отсутствии политических перспектив в палестино-израильском конфликте

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Иордания в равной степени осуждает антисемитизм и исламофобию. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в интервью телеканалу CNN.

"Я бы хотел однозначно сказать: мы против как антисемитизма, так и исламофобии, осуждаем эти настроения и предостерегаем от них международное сообщество. Это не война между евреями и мусульманами, это война между оккупантом и народом, пострадавшим от оккупации. Мы предостерегаем международное сообщество от любой культуры ненависти", - подчеркнул ас-Сафади.

Министр сказал, что Израиль до начала войны проводил на Западном берегу реки Иордан "систематическую политику, направленную на уничтожение любого стремления палестинского народа к созданию собственного государства".

По его словам, "этот год стал самым кровавым (для Западного берега - прим. ТАСС) за последние несколько десятилетий", что "в очередной раз свидетельствует о полном отсутствии политических перспектив в этом вопросе".

"Сейчас люди в секторе Газа тоже гибнут: не только под израильскими бомбами, но и от нехватки воды и медикаментов. Ситуация в больницах анклава крайне опасная, многие из медучреждений просто не могут функционировать больше своих изначальных возможностей. Слова израильского постпреда в ООН о том, что в Газе якобы нет гуманитарной катастрофы, означают, что этот человек просто не видит того, что там происходит, <...> или что он не считает жителей анклава людьми. Он говорит о 100 грузовиках с гуманитарной помощью, которые вошли в Газу в последнее время, а до начала этой катастрофической войны в анклав проезжали около 500 машин в день, и этого было недостаточно", - указал ас-Сафади в ответ на вопрос журналистки CNN о доставке гуманитарной помощи в Газу и о координации работы различных стран, включая Иорданию, в этой сфере.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа.