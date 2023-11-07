Моравецкий пригласил к сотрудничеству в Сейме всех депутатов, кому важна Польша

Премьер-министр напомнил о важности отсутствия в парламенте одной доминирующей партии

ТАСС, 7 ноября. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, кандидатуру которого на пост нового главы правительства выдвинул 6 ноября президент Польши Анджей Дуда, призвал все политические силы, прошедшие в Сейм, к сотрудничеству. Об этом он написал в сети Х (ранее Twitter).

"15 октября [день парламентских выборов] соотечественники выступили за парламент, в котором не доминирует одна партия, а в котором должно господствовать сотрудничество, - указал Моравецкий. - Я приглашаю к сотрудничеству всех депутатов [Сейма], которые на первое место ставят Польшу".

6 ноября президент Польши Анджей Дуда внес на рассмотрение в Сейм (нижнюю палату парламента) кандидатуру Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра республики. Моравецкий является действующим главой правительства. Дуда отметил, что если миссия Моравецкого провалится, то на следующем этапе Сейм выберет другого кандидата на пост премьер-министра и его немедленно назначат на эту должность.

По итогам прошедших 15 октября парламентских выборов наибольшее число голосов (35,38%) получила правящая партия "Право и справедливость". Объединение "Гражданская коалиция" получило 30,7% голосов, объединение "Третий путь" - 14,4%, партия "Левые" - 8,61%. Совокупный результат этих трех оппозиционных сил позволит им получить большинство в Сейме и претендовать на формирование правительства.