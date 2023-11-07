7 ноября, 07:30

На севере Эфиопии идут ожесточенные бои между армией и ополченцами

Стороны используют тяжелое вооружение

ПРЕТОРИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Интенсивные бои между правительственными войсками и ополченцами ведутся на севере Эфиопии в штате Амхара. Об этом сообщила местная медиагруппа SABC.

Столкновения продолжаются уже вторую неделю в различных частях штата, отмечает она. Обе стороны применяют тяжелое вооружение. В августе между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня, которая несколько раз нарушалась.

Федеральное правительство Эфиопии объявило 4 августа чрезвычайное положение в штате Амхара после стычек между регулярными войсками и местными ополченцами. Решение было принято по просьбе властей штата.

Вооруженные столкновения начались в штате после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Отряды ополченцев Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев штата Тыграй, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали с ним мирное соглашение и сложили оружие. 

Теги:
Эфиопия
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