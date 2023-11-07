Удар по боевикам ХАМАС в здании у больницы "Аль-Кудс" привел к "вторичным взрывам"

Как заявили в Армии Израиля, взрывы указывают на наличие склада оружия движения в гражданском районе

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. ЦАХАЛ нанес удар по зданию с боевиками ХАМАС близ больницы "Аль-Кудс" в Газе, что привело к "вторичным взрывам". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения ЦАХАЛ обнаружили несколько террористов ХАМАС, которые забаррикадировались в здании, прилегающем к больнице "Аль-Кудс", и планировали оттуда атаковать военнослужащих. Солдаты направили летательный аппарат для нанесения удара по террористам ХАМАС. Атака привела к сильным вторичным взрывам, которые указывают на наличие склада оружия ХАМАС в гражданском районе", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Военные добавили, что "в координации с солдатами на земле истребитель ЦАХАЛ нанес удар по состоящей примерно из 10 террористов группе" в Газе. "После этого сухопутные подразделения ЦАХАЛа обнаружили в непосредственной близости от них противотанковый отряд с ракетами. Военные направили БПЛА ЦАХАЛа, который нанес удар по террористическому отряду", - продолжили в пресс-службе, отметив, что "за ночь также были атакованы десятки минометных установок ХАМАС".