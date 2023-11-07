Украина ждет от Польши официальных требований для разблокировки КПП

В украинском МИД пояснили, что позиция перевозчиков известна только из сообщений СМИ и в социальных сетях

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Киев готов обсуждать с Варшавой условия разблокировки польскими перевозчиками трех КПП на границе, но пока не получил официальных требований на этот счет. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"По состоянию на сегодняшний день официальных требований от польских перевозчиков не было передано ни одному представителю украинской стороны <...>, - говорится в сообщении. - При наличии официальной и аргументированной позиции со стороны польских партнеров мы открыты для конструктивного диалога. Для нас важно, чтобы интересы перевозчиков обеих стран были учтены".

В министерстве отметили, что пока требования перевозчиков, блокирующих движение на КПП, известны только из сообщений СМИ и соцсетей.

Протесты польских перевозчиков

В воскресенье польские перевозчики начали акции протеста на пунктах пропуска "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Хребене". Организаторы акций сообщили, что будут пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также машины с гуманитарными грузами, перевозящие животных и скоропортящиеся продукты. Организаторы не исключают, что блокада может продлиться до конца года.

Среди требований протестующих, опубликованных в СМИ и соцсетях - возврат к системе разрешений на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС. Мининфраструктуры Украины инициировало встречу с представителями Польши и Еврокомиссии для обсуждения этого вопроса, а посольство Украины в Польше направило в МИД республики ноту с просьбой не допустить перекрытия границы.

Это не первый случай, когда польские перевозчики устраивают подобные протесты. В мае они на 10 дней заблокировали пункт пропуска "Дорохуск - Ягодин", через который идет 40% грузопотока с Украины в Польшу. Аналогичная ситуация возникла и в сентябре прошлого года. Также КПП неоднократно блокировали польские фермеры, протестующие против наплыва в страну дешевого украинского зерна.

Протесты польских перевозчиков вызваны проблемами вокруг экспорта зерновых из Украины. Польша стремится не допустить на свой внутренний рынок украинское зерно, чтобы избежать обвала цен и убытков для своих производителей. Для Украины после прекращения зерновой сделки вопрос экспорта сельхозпродукции встал особенно остро. В Киеве рассчитывают максимально использовать для его решения европейскую инфраструктуру.