7 ноября, 07:43
Военная операция на Украине

Премьер Румынии считает, что ослабление поддержки Киева ободрит популистские силы в Европе

Марчел Чолаку заявил, что правительство будет продолжать оказывать "многоплановую поддержку" Украине, даже если европейские союзники демонстрируют признаки усталости от войны

БУХАРЕСТ, 7 ноября. /ТАСС/. Союзники Украины должны твердо поддерживать Киев, иначе они рискуют ободрить популистские силы во всей Европе. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью агентству Bloomberg.

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Глава кабинета заявил, что его правительство будет продолжать оказывать "многоплановую поддержку" Украине, даже если европейские союзники демонстрируют признаки усталости от войны, особенно с учетом того, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС отодвигает на второй план конфликт на Украине. По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, будет разрешен раньше, чем война по соседству с Румынией.

"Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки", - заявил Чолаку. "Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России", - считает он. Чолаку высказал мнение, что ослабление поддержки, оказываемой Западом Украине, увеличит число "некоторых европейских политиков-популистов".

Череда выборов в следующем году, включая парламентские и президентские выборы в Румынии, а также выборы в Европарламент, не изменят обязательств Румынии, утверждал Чолаку, напомнив об изменениях в поддержке Киева со стороны Польши и Словакии после выборов в этих странах.

"Давайте не будем забывать, что в следующем году состоятся выборы в Европарламент, и если в нем будет больше экстремистских парламентариев, то это создаст большую уязвимость в ЕС", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРумынияВоенная операция на УкраинеЧолаку, Марчел
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