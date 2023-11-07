МИД КНР: страны обязаны играть конструктивную роль для охлаждения ситуации в Израиле

По словам официального представителя ведомства Ван Вэньбинь, Китай призывает к восстановлению мира

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Пекин всегда стоял на стороне мира и справедливости в отношении израильско-палестинского конфликта. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС призыв Евросоюза к Китаю повлиять на ХАМАС и Иран во избежание эскалации на Ближнем Востоке.

"В вопросе израильско-палестинского конфликта Китай всегда стоял на стороне мира и справедливости. Мы поддерживаем плотную коммуникацию с соответствующими сторонами. Мы усердно работаем над тем, чтобы прекратить огонь и взрывы, мы призываем к восстановлению мира", - заявил Ван Вэньбинь.

По его словам, страны за пределами ближневосточного региона, особенно крупные державы, должны быть объективными и беспристрастными, они обязаны "совместно играть конструктивную роль для охлаждения ситуации".

По ближневосточному вопросу Китай выступает за создание независимого палестинского государства с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на ежегодной конференции послов ЕС, заявила 6 ноября, что Китай должен воспользоваться своим влиянием на ХАМАС и Иран с целью избежать эскалации на Ближнем Востоке.