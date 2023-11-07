В Польше оценили шансы правящей партии сформировать коалицию в Сейме

Представитель канцелярии польского премьера Михал Дворчик рассказал, что вероятность "не какая-то очень большая"

ТАСС. 7 ноября. Шансы правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) сформировать коалицию с одной из вошедших в Сейм (нижнюю палату парламента) политических партий невелики. Об этом в интервью радиостанции Polskie Radio заявил представитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

"Шансы на это (создание коалиции - прим. ТАСС), по моему убеждению, не какие-то очень большие", - сказал он. При этом Дворчик признал, что "PiS в коалиции с каким-то союзником стало бы лучшим решением".

Политик не смог сказать, проводит ли в настоящее время руководство PiS переговоры с какой-либо из партий, прошедших в Сейм по итогам парламентских выборов 15 октября.

"В политике часть переговоров, особенно такого рода, проводятся закулисно", - отметил Дворчик.

В результате всенародного голосования 15 октября PiS получила 194 места в 460-местном Сейме, оппозиционные объединение "Гражданская коалиция" - 157 мест, движение "Третий путь" - 65, партия "Левые" - 26, "Конфедерация" - 18. При этом все лидеры оппозиционных сил отвергли возможность создания коалиции с PiS.