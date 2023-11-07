7 ноября, 08:05
Палестино-израильский конфликт

Кувейт направил в Египет 15-й самолет с помощью для сектора Газа

Борт доставит в Египет порядка 40 тонн гуманитарной помощи, а также солнечные батареи

ДУБАЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Пятнадцатый самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа вылетел из Кувейта в город Эль-Ариш. Об этом сообщило Кувейтское информационное агентство.

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По его сведениям, борт доставит в Египет порядка 40 тонн гуманитарной помощи, а также солнечные батареи. Затем груз будет переправлен в палестинский анклав.

3 ноября министр иностранных дел Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве заявил, что его страна направила жителям сектора Газа около 400 тонн гуманитарной помощи с начала эскалации палестино-израильского конфликта. 

Теги:
КувейтЕгипетПалестино-израильский конфликт
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