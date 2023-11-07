Суд Молдавии отказал в приостановлении действия указа об увольнении генпрокурора

Обращение направили депутаты оппозиционной Партии коммунистов республики

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии отказал приостановить действие указа президента страны Майи Санду об увольнении с должности генерального прокурора Александра Стояногло. Соответствующее постановление опубликовано на сайте судебной инстанции.

"Отклоняется ходатайство о приостановлении действия указа президента Республики Молдова № 1 122 от 26 сентября 2023 года [об отставке Стояногло]", - говорится в документе.

Обращение направили в суд депутаты оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова, которые просили не только приостановить действие указа, а также проверить законность решения президента. По их мнению, отставка нарушает конституцию и противоречит стандартам, установленным Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Стояногло отстранили от должности в октябре 2021 года в рекордно короткие сроки и на основании, которые не были доказаны до сих пор. Это обвинения в злоупотреблении служебным положением, коррупции и других правонарушениях. Бывший генпрокурор назвал свое дело политическим. Он заявил, что президент Молдавии Майя Санду требовала от него открыть уголовные дела на лидеров крупнейших оппозиционных партий и заинтересована в установлении контроля над Генпрокуратурой.

После своей отставки Стояногло обратился в ЕСПЧ, который признал, что отстранение проходило с нарушениями, чиновник был лишен права на защиту в суде. После этого адвокаты Стояногло оспорили отставку в районном суде Кишинева. Они уточнили, что в ЕСПЧ было направлено еще одно обращение. Оно касается злоупотреблений при аресте, который, по словам адвокатов, основывался на сфальсифицированных делах.