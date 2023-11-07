СМИ: Финляндия арестовала недвижимость академика РАН Бориса Алешина

По данным агентства STT, речь идет о двух объектах недвижимости стоимостью €2,5 млн

СТОКГОЛЬМ, 7 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Финляндии наложили арест на недвижимость академика РАН Бориса Алешина. Об этом сообщило финское агентство STT.

По его информации, арест был наложен по запросу Министерства иностранных дел Финляндии в сентябре. Согласно решению правоохранительных органов, у Алешина были арестованы два объекта недвижимости стоимостью €2,5 млн, утверждает агентство. Правоохранительные органы не упоминали имя Алешина в решении об аресте, однако STT смогла выяснить владельца арестованных участков.

Борис Алешин - российский государственный деятель и инженер. Академик РАН с 2016 года. Алешин был включен в санкционный список Евросоюза. В обосновании утверждалось, что он был подвергнут санкциям за работу в компаниях, связанных с военной промышленностью России.