7 ноября, 08:09
Санкции в отношении России

СМИ: Финляндия арестовала недвижимость академика РАН Бориса Алешина

По данным агентства STT, речь идет о двух объектах недвижимости стоимостью €2,5 млн

СТОКГОЛЬМ, 7 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Финляндии наложили арест на недвижимость академика РАН Бориса Алешина. Об этом сообщило финское агентство STT.

По его информации, арест был наложен по запросу Министерства иностранных дел Финляндии в сентябре. Согласно решению правоохранительных органов, у Алешина были арестованы два объекта недвижимости стоимостью €2,5 млн, утверждает агентство. Правоохранительные органы не упоминали имя Алешина в решении об аресте, однако STT смогла выяснить владельца арестованных участков.

Борис Алешин - российский государственный деятель и инженер. Академик РАН с 2016 года. Алешин был включен в санкционный список Евросоюза. В обосновании утверждалось, что он был подвергнут санкциям за работу в компаниях, связанных с военной промышленностью России. 

Теги:
ФинляндияРоссияСанкции в отношении России
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