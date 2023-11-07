В Нигере сообщили, что вывод французских сил из страны продолжается

Министр национальной обороны заявил, что сейчас ВВС Франции готовятся к тому, чтобы покинуть территорию государства

ПРЕТОРИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Вывод французских сил из страны продолжается и проходит в соответствии с достигнутым соглашением. Об этом заявил министр национальной обороны Нигера генерал Салифу Моди, который во главе делегации Национального совета спасения родины (НССР) посетил Того и был принят президентом африканской страны Фором Гнассингбе.

"Мы проинформировали президента Гнассингбе о ситуации в Нигере, - приводит слова Моди радиостанция RFI. - Нашим основным требованием является полный вывод французских войск. В соответствии с соглашением он продолжается". Генерал добавил, что сейчас французские ВВС готовятся к тому, чтобы покинуть территорию Нигера.

Моди сообщил, что Нигер потребовал от нескольких стран стать гарантами соглашения о выводе французского контингента. "Мы попросили, чтобы гарантом выступили США, у которых есть военные на нашей территории, - отметил генерал. - Мы потребовали, чтобы Того также стала гарантом соглашения".

По требованию властей Нигера Франция начала вывод своих войск с территории африканской страны 10 октября. На тот момент в Нигере находились около 1,4 тыс. французских военнослужащих: 1 тыс. - в столице и еще 400 - на западе африканской страны. К началу ноября половина этого контингента была выведена из Нигера. Ожидается, что к 31 декабря 2023 года в Нигере не останется французских военнослужащих.