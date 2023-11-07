7 ноября, 08:37
Палестино-израильский конфликт

В Турции опровергли слухи о приеме 1 млн палестинцев в обмен на $2 млрд

В Центе по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента отметили, что "информация полностью сфабрикована"

АНКАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции опроверг утверждения о наличии договоренностей с Израилем о приеме 1 млн палестинцев в обмен на $2 млрд.

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"В некоторых социальных сетях сообщалось, что [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху заявил о договоренностях с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, что 1 млн палестинцев станут гражданами Турции и будут жить в Турции в обмен на $2 млрд. Это утверждение не соответствует действительности. Наш президент не обсуждал это, а премьер-министр Израиля не делал таких заявлений. Информация полностью сфабрикована", - сообщило управление на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп ТайипНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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