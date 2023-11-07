Президенты Ирана и Таджикистана подпишут соглашения во время визита Раиси в Душанбе

Лидеры планируют присоединиться к саммиту ОЭС в Ташкенте

ДУБАЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе своего визита в Таджикистан планирует заключить со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном несколько соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщило агентство ISNA.

По его данным, после двусторонней встречи президенты примут участие во встрече представителей экономических отраслей и бизнесменов двух стран. На переговорах будет обсуждаться сотрудничество в торговой и экономической сферах, а также международная ситуация, в частности, в секторе Газа.

После подписания документов о сотрудничестве в нескольких сферах Раиси и Рахмон вместе направятся в Узбекистан для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте. Подробностей о том, какие именно отрасли затронут планируемые соглашения, агентство не привело.

Ранее во вторник 7 ноября в пресс-службе таджикского лидера сообщили корреспонденту ТАСС, что президенты Таджикистана и Ирана планируют принять участие в саммите ОЭС в столице Узбекистана после двусторонней встречи в Душанбе. Визит Раиси в столицу Таджикистана начнется на день позже, чем планировалось - 8 ноября. Ранее в пресс-службе сообщали, что Раиси планировал посетить Душанбе 7-8 ноября.

Шестнадцатый саммит ОЭС пройдет 8-9 ноября в Ташкенте. По данным пресс-службы президента Узбекистана, участники мероприятия рассмотрят вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества, а также совершенствование работы этой межгосударственной организации, созданной в 1985 году.

В ОЭС входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан, штаб-квартира ее постоянно действующего секретариата находится в Тегеране.