Собеседники WP назвали "Морской шелковый путь" угрожающим национальной безопасности США

Выбор объектов для китайских инвестиций не случаен, рассказала директор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Кэрол Эванс

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Проект КНР "Морской шелковый путь", в ходе реализации которого Китай осуществляет инвестиции в портовую инфраструктуру по всему миру, способен представлять угрозу для национальной безопасности США. Об этом написала американская газета The Washington Post.

"Портовая сеть Китая представляет собой вызов интересам безопасности США. <...> Это асимметричная угроза", - приводит издание слова эксперта Фонда Карнеги за международный мир Айзека Кардона. Сейчас компании КНР напрямую владеют или управляют портами и терминалами "почти в 100 регионах более 50 стран мира". Они расположены вдоль наиболее стратегически важных морских путей и позволяют Китаю контролировать мировые цепочки поставок, отмечает газета.

По мнению Кардона, политика Китая "отличается от традиционных военных угроз и не предполагает прямой конфронтации". Однако, становясь ведущей морской торговой державой, КНР приобретает возможность "воздействовать на судоходную отрасль США экономически". В частности, Китай становится способным "отследить переброску американских войск по морю или вовсе помешать ей с помощью целого ряда различных методов", считает эксперт.

Кроме того, портовая инфраструктура может "использоваться и в стратегических военных целях", утверждает издание.

"Я твердо верю, что конкретные порты, которые они [КНР] выбирают в качестве объектов для инвестиций, обладают стратегическим потенциалом, этот выбор не случаен", - приводит оно слова директора Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Кэрол Эванс. Вложения в рамках "Морского шелкового пути" всегда позиционировались руководством Китая как чисто коммерческие, однако США и их союзники становятся "все больше обеспокоены потенциальными военными последствиями расширения портовой инфраструктуры КНР", заключает газета.

"Один пояс - один путь"

Инициатива китайского руководства "Один пояс - один путь" объединяет проекты "Экономический пояс шелкового пути" и "Морской шелковый путь XXI века", выдвинутые в сентябре 2013 года. Она предполагает заключение двусторонних меморандумов о сотрудничестве с государствами, расположенными на транспортных евразийских маршрутах, вдоль которых будут выстраиваться "экономические коридоры развития".

Первый форум "Один пояс - один путь" прошел в Пекине в мае 2017 года. В нем приняли участие 29 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций. На данный момент к данной инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.