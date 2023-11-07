Bloomberg: арсенал ПРО "Железный купол" Израиля увеличится вдвое благодаря помощи США

По данным агентства, финансовая помощь включает средства на создание до 100 пусковых установок "Железный купол", а также на изготовление не менее 14 тыс. ракет-перехватчиков Tamir

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Израиль сможет увеличить вдвое свой арсенал пусковых установок "Железный купол", что предполагает законопроект о помощи в размере $14,3 млрд, который ранее поддержала Палата представителей Конгресса США, но законом он сможет стать только в случае его дальнейшего одобрения Сенатом и подписания президентом Джо Байденом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По его данным, финансовая помощь включает средства на создание до 100 пусковых установок "Железный купол", что более чем в два раза превышает число развернутых систем, а также на изготовление не менее 14 тыс. ракет-перехватчиков Tamir. Как поясняет агентство, на данный момент стоящая на вооружении Израиля система "Железный купол" состоит из 10 батарей по три-четыре пусковые установки, на каждую из которых приходится 20 ракет Tamir. По словам аналитика Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Уэса Рамбо, чье мнение приводит Bloomberg, помощь США позволит Израилю развернуть еще около 25 батарей "Железный купол" при расчете на три-четыре пусковые установки на каждую. В то же время эксперт отметил, что часть средств может быть потрачена на замену старого оборудования, а не на создание нового.

Развертывание дополнительной техники, указывает агентство, выгодно израильской компании-разработчику "Железного купола" Rafael, а также американской корпорации RTX - владельцу компаний Raytheon и Pratt & Whitney, которые будут поставлять компоненты для ракет. Bloomberg напоминает, что в марте 2014 года США и Израиль подписали соглашение о совместном производстве, которое позволяет изготавливать эти компоненты в Соединенных Штатах.

3 ноября члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, в котором отсутствует поддержка Украины. Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что Сенат не будет принимать к рассмотрению "глубоко ошибочное предложение" республиканцев. Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома в свою очередь предупредило, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, если он будет согласован в нынешнем виде в обеих палатах Конгресса.

В конце октября республиканцы в Палате представителей Конгресса представили законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в котором отсутствует поддержка Украины, а финансирование помощи Израилю предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов США (СВД, федерального налогового ведомства). Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон заявил. что нижняя палата Конгресса намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей.

Система "Железный купол"

Противоракетная система "Железный купол" предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Ее разработка началась в 2004 году в связи с обстрелами радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными реактивными снарядами "Кассам" или ракетами советского производства, разработчиками стали концерны Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems. В марте 2011 года система была принята на вооружение и в апреле того же года впервые осуществила успешный перехват ракеты "Град", запущенный из сектора Газа. В 2020-2021 годах были проведены испытания модернизированной версии системы, получившей возможность перехватывать различные беспилотные летательные аппараты.