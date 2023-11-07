7 ноября, 10:18

Генпрокурор Ирана заявил, что сотрудничество с Россией уменьшит влияние санкций Запада

Мохаммад Мовахеди Азад отметил, что сейчас отношения двух стран находятся "на достаточно высоком уровне развития"

СИАНЬ /КНР/, 7 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад заявил в Китае, что сотрудничество прокуратур Ирана и России поможет уменьшить влияние санкций Запада.

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"В настоящее время обе страны находятся под жесткими санкциями США и Европы. Сотрудничество в этой области может уменьшить последствия санкций. Прокуроры двух стран могут использовать свое положение для развития отношений", - сказал он на встрече с генпрокурором РФ Игорем Красновым.

Иранский генпрокурор добавил, что сейчас отношения двух стран находятся "на достаточно высоком уровне развития".

В среду в Сиане состоится 21-е заседание генеральных прокуроров стран ШОС. Краснов сегодня проводит двусторонние встречи. 

Теги:
ИранРоссияКраснов, Игорь Викторович
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