Израильские беспилотники нанесли удары по трем районам на юге Ливана

По данным Al Nashra, беспилотники атаковали наземные цели на высотах Эль-Ляббуна в окрестностях населенного пункта Эн-Накура

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС нарушили воздушное пространство Ливана и нанесли удары по трем пограничным районам. Об этом сообщил новостной портал Al Nashra.

По его сведениям, беспилотники атаковали наземные цели на высотах Эль-Ляббуна в окрестностях населенного пункта Эн-Накура. Два других налета были совершены на поселки Мхейбиб и Айтрун, по которым открыт также огонь из артиллерийских орудий.

Израильские БПЛА с утра постоянно находятся в небе над югом Ливана, они были замечены над побережьем Тира, над высотами Арамти, Аркуб и Кфар-Шуба. Беспилотники появились над регионом Западное Бекаа в глубине ливанской территории и районом Иклим-эт-Туфах, который служит форпостом бойцов шиитской милиции "Хезболлах".

6 ноября с юга Ливана было выпущено не менее 30 реактивных снарядов по окрестностям города Кирьят-Шмона на севере Израиля, в результате, по сведениям телеканала Al Hadath, был нанесен материальный ущерб и двое военнослужащих получили ранения. Большая часть жителей города, который находится в 2,5 км от границы, была эвакуирована 31 октября.