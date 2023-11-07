Al Jazeera: Израиль готовит удар по детской больнице "Ар-Рантиси"

Как сообщил телеканал, военные попросили администрацию медучреждения освободить здание

ДУБАЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Израильские военные готовятся к удару по детской больнице "Ар-Рантиси" в секторе Газа и попросили администрацию медучреждения освободить здание. Об этом сообщил неназванный представитель министерства здравоохранения анклава в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

По его словам, жизни не менее 70 детей находятся в опасности из-за готовящегося удара. В Минздраве Газы призвали международное сообщество как можно скорее вмешаться, чтобы воспрепятствовать атаке на больницу "Ар-Рантиси".

В израильской армии данную информацию пока не комментировали.