В Бангладеш применили слезоточивый газ для разгона акции протеста рабочих

Демонстранты требуют почти трехкратного увеличения минимальной ежемесячной заработной платы

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноября. /ТАСС/. Полиция Бангладеш применила слезоточивый газ и водометы для разгона акции протеста работников швейной промышленности в Дакке. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Текстильщики проводят забастовку, требуя повышения минимальной заработной платы. "Они подожгли автобус. Мы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их", - заявил начальник полицейского участка одного из столичных округов Сарвар Алам.

Демонстранты требуют почти трехкратного увеличения минимальной ежемесячной заработной платы, которая в настоящее время составляет 8,3 тыс. бангладешских так ($75). В стране высокий уровень инфляции, которая в октябре достигла почти 10%, а национальная валюта по отношению к доллару США обесценилась на 30%.

По данным полиции, на акцию протеста вышли около 6 тыс. рабочих. Из-за забастовки были закрыты около 600 фабрик. Четыре завода были сожжены. Демонстранты блокировали дороги. В результате беспорядков за последнюю неделю погибли два человека.

Текстильная промышленность является ключевой отраслью промышленности Бангладеш, второго по величине в мире экспортера одежды после Китая. В стране насчитывается 3,5 тыс. швейных фабрик, на которых работают более 4 млн человек, в основном женщины. На фабриках отшивается одежда для таких брендов, как Adidas, Gap, H&M, Hugo Boss, Zara и других.

Акции текстильных рабочих в Дакке совпали с протестами оппозиционных партий, требовавших отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.