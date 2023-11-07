Источник заявил о готовности Турции организовать переговоры между РФ и Украиной

Собеседник агентства отметил, что эти страны должны проявить соответствующую политическую волю

АНКАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Турция готова организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, если со стороны этих стран будет проявлена соответствующая политическая воля. Об этом, как сообщил ТАСС дипломатический источник, сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан на переговорах со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

"Война на Украине должна закончиться на основе международного права. Ее продолжение имеет негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровнях. Фидан заявил, что Турция будет продолжать делать все возможное для установления мира и что она готова провести переговоры, если между сторонами сформируется [соответствующая политическая] воля", - сообщил источник.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин 5 сентября провели переговоры в Сочи, обсудив украинский кризис. Тогда турецкий лидер повторил, что его страна готова и продолжит играть роль посредника, в том числе в таких вопросах, как обмен пленными. Турция, по его словам, готова внести свой вклад, когда стороны попросят об этом.

В марте 2022 года Москва и Киев провели переговоры в Стамбуле. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии серьезных прорывов.