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обновлено 7 ноября, 11:12
Палестино-израильский конфликт

Источник: Израиль не сможет обеспечить свою безопасность насильственными методами

Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что международное сообщество "не должно молчать перед лицом жестокости и дикости, совершаемых в секторе Газа"

АНКАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Израиль не способен обеспечить свою безопасность насильственными методами. Об этом, как сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре, сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан на переговорах со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

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"Человеческая трагедия в секторе Газа была одной из главных тем встречи министров. Хакан Фидан подчеркнул, что Израиль не может обеспечить безопасность посредством насилия, и заявил, что невозможно продолжать молчать, лицезрея угнетение и насилие в отношении палестинцев", - сообщил источник.

Международное сообщество, как отметил на встрече Фидан, "не должно молчать перед лицом жестокости и дикости, совершаемых в секторе Газа". Он также указал, что Турция "прилагает интенсивные усилия для скорейшего обеспечения полного прекращения огня, чтобы гарантировать бесперебойную доставку гуманитарной помощи [в Газу]" и предпринять шаги в направлении мирного решения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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