Bloomberg: АПЛ США "Флорида" вошла в Персидский залив для сдерживания Ирана

Как пишет агентство, подлодка не несет ядерного оружия

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка США "Флорида" класса "Огайо" вошла в воды Персидского залива, таким образом Вашингтон надеется продемонстрировать силу и сдержать Тегеран, чтобы избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как пишет агентство, подлодка "Флорида", хотя и атомная, ядерного оружия не несет. На ее вооружении могут стоять до 154 крылатых ракет "Томагавк", а на ее борту могут разместиться до 66 спецназовцев ВМС США.

6 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США направили на Ближний Восток подлодку класса "Огайо", это необходимо для обеспечения безопасности американских военных в регионе, заверял он. О том, какая именно подлодка США была направлена на Ближний Восток и где именно она размещена, не говорилось.

До этого на странице Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США в соцсети X (ранее Twitter) появилось сообщение, о том, что "5 ноября 2023 года подводная лодка класса Ohio прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США". 31 октября пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что США направят в регион СЕНТКОМ 300 военнослужащих. Райдер не назвал точных мест дислокации сил, однако подчеркнул, что они будут направлены не в Израиль.