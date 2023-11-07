Reuters: Блинкен назвал встречу глав МИД G7 важным моментом для "семерки"

Она должна продемонстрировать единство в свете кризиса на Ближнем Востоке, приводит слова госсекретаря США агентство

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предстоящую на этой неделе в Токио встречу министров иностранных дел стран Группы семи (G7) важным моментом для "семерки". Слова Блинкена в косвенной речи приводит агентство Reuters.

В Токио Блинкен также должен провести отдельные двусторонние переговоры с главой МИД Японии Ёко Камикавой, а также встретиться с премьер-министром Фумио Кисидой.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 начнется вечером 7 ноября рабочим ужином, основную программу запланировали на 8 ноября. Как ожидается, главными темами станут обострение палестино-израильского конфликта и ситуация вокруг Украины.

Председательствующая на встрече глава японского МИД Ёко Камикава на днях вернулась из ближневосточного турне, в ходе которого посетила Израиль, Палестину и Иорданию, встретившись там со своими коллегами. Во время поездки она заявила израильскому министру Эли Коэну о необходимости установления гуманитарной паузы и рассказала палестинскому министру Рияду аль-Малики о планах выделить дополнительно $65 млн для помощи жителям сектора Газа. На всех встречах японский министр излагала позицию Японии по конфликту, включающую осуждение "террористических атак ХАМАС" и призывы ко всем сторонам действовать в соответствии с международным правом.

На данный момент неизвестно, примут ли министры в Токио совместное заявление. Представитель японского МИД в ответ на вопрос корреспондента ТАСС 2 ноября заявил, что говорить об этом пока рано, отметив необходимость координации с другими членами "семерки". Вместе с тем, по данным источников агентства Kyodo, ведется согласование документа, в котором будут выражаться осуждение "террористической атаки ХАМАС" и призыв приостановить боевые действия в гуманитарных целях.