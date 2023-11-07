ВС САР и РФ уничтожили объекты террористов, ответственных за теракт в училище в Хомсе

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, были уничтожены не менее 200 террористов, в том числе 34 полевых командира

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Сирии в координации с подразделениями российских войск уничтожили ряд объектов, принадлежащих террористам организаций "Хайят Тахрир аш-Шам" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ), ответственных за теракт в военном училище в сирийском городе Хомс, совершенный 5 октября. Об этом сообщил глава политического департамента сирийской армии Хасан Сулейман на пресс-конференции с заместителем руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадимом Кулитем.

"Сирийская арабская армия в координации с военными из России, действующими на территории Сирии, начала серию операций, целью которых были террористические организации, ответственные за нападение на военное училище в Хомсе 5 октября. В результате совместных операций ВС Сирии и РФ были уничтожены все цели и штабы террористов, а также арсеналы и склады боеприпасов, принадлежавших сторонникам "Хайят Тахрир аш-Шам", "Исламской партии Туркестана" и других террористических организаций", - приводит слова Сулеймана агентство SANA.

Со своей стороны Кулить заявил, что в результате совместных действий сирийских и российских военных были разрушены 23 наблюдательных пункта и тренировочных полигона, а также 35 тоннелей и подземных убежищ, принадлежавших радикалам. В результате были уничтожены не менее 200 террористов, в том числе 34 полевых командира. Также были убиты по меньшей мере 15 иностранных специалистов, добавил Кулить, однако подробностей об их гражданстве не привел.

5 октября террористы использовали беспилотники для атаки на военное училище в Хомсе, где проходила церемония выпуска курсантов. По данным Минздрава Сирии, жертвами нападения стали 89 человек, еще 277 получили ранения, большинство из них - члены семей сирийских офицеров, которые были приглашены в училище.