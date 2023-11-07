ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам Великобритании, Канады, Молдавии, Украины и ФРГ

Россиян в списках нет

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки граждан иностранных государств и палестинцев с двойным гражданством, которые могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" 7 ноября. Об этом говорится в заявлении пограничной службы анклава, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП "Рафах" 7 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 (08:00 мск - прим. ТАСС), чтобы облегчить себе процесс перехода", - говорится в сообщении. Информация была размещена на странице погранслужбы в 10:49 мск.

В опубликованных ХАМАС списках есть граждане Великобритании, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции и ФРГ. Россиян в списках нет.