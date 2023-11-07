Китай готов урегулировать разногласия с Австралией

Премьер Госсовета КНГ Ли Цян заявил, что Пекин может укрепить сотрудничество с Канберрой в "традиционных" и "новых" сферах

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Пекин выражает готовность надлежащим образом уладить противоречия с Канберрой. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главой правительства Австралии Энтони Альбанезе в Пекине.

"Китай готов вместе с Австралией продолжить укреплять диалог, исходя из духа взаимного уважения и взаимопонимания, углублять взаимное политическое доверие и должным образом разрешать разногласия", - приводит слова Ли Цяна Центральное телевидение Китая.

Он отметил, что китайско-австралийское сотрудничество имеет большой потенциал. Премьер Госсовета КНР указал, что Китай готов укреплять сотрудничество с Австралией в "традиционных областях", таких как энергетика и горнодобывающая промышленность, а также в новых сферах: "зеленом развитии, цифровой экономике, технологических инновациях и здравоохранении". Ли Цян призвал Канберру избегать политизации экономических и торговых вопросов.

Визит Альбанезе в Китай стал первой поездкой главы австралийского правительства в КНР за прошедшие шесть лет и еще одним шагом к нормализации отношений двух стран.

Китай и Австралия заключили соглашение о свободной торговле в 2015 году. Но вскоре торгово-экономические отношения между Пекином и Канберрой начали ухудшаться вслед за растущей политической напряженностью. Австралия стала одной из первых стран, выразивших озабоченность по поводу национальной безопасности из-за планов китайских компаний Huawei и ZTE создать в стране инфраструктуру 5G. В 2018 году австралийское правительство запретило им разворачивать сети пятого поколения связи.

В 2020 году Китай в ответ на требование Австралии провести международное расследование причин пандемии повысил пошлины на ячмень и вино из Австралии, а также ввел ограничения на импорт угля и других товаров из этой страны. Канберра обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию, однако затем отозвала ее, поскольку в этом году КНР отменила барьеры в отношении угля и высокие тарифы на австралийский ячмень. Споры касательно поставок вина были урегулированы в октябре 2022 года.