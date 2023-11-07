Итальянская коммунистическая партия назвала ревизию побед СССР официальным курсом Запада

Генсекретарь партии Мауро Альборези сообщил, что в последнее время также фиксируют возрождение фашистских движений

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ревизионистские попытки переписать историю побед СССР возвели в ранг государственного курса западных правительств. Об этом заявил журналистам в Госдуме генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии Мауро Альборези.

"Попытки ревизионистского характера переписать историю Советского Союза, историю Октябрьской революции, истории победы советского народа во Второй мировой войне приобрели официальный, государственный и институциональный характер [в правительствах Запада]", - отметил политик.

Он подчеркнул, что в последнее время фиксируют и возрождение на Западе фашистских движений, а также усиление деятельности различных сил откровенно правого толка. "К сожалению, мы наблюдаем усиление сил этого фашистского характера, но, что еще хуже, мы наблюдаем ситуацию, в которой эти правые фашистские движения зачастую объединены с европейскими государствами и правительствами", - добавил генсек.

Он также сообщил, что в настоящее время партия ведет большую работу над созданием паневропейского антифашистского движения. "Это сейчас очень важно, потому что если мы упустим время, то эти [крайне правые] силы станут только сильнее. Мы должны объединить наши усилия и бороться прямо сейчас", - резюмировал политик.