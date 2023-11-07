В Молдавии дело об отстранении от выборов партии "Шанс" передали в Конституционный суд

Председатель суда Домника Маноле ранее заявила, что это дело не входит в компетенцию КС

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева передала дело об отстранении от выборов в Молдавии оппозиционной партии "Шанс" в Конституционный суд (КС). Соответствующий документ опубликован на сайте КС.

"Апелляционная палата Кишинева передает для изучения в соответствии с компетенцией дела политической партии "Шор", которое содержит иск против Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, Службы информации и безопасности, а также запрос об аннулировании постановления Комиссии по чрезвычайным ситуациям №92 от 3 ноября [об аннулировании регистрации кандидатов партии "Шанс"]", - говорится в документе.

Ранее партия "Шанс" опротестовала это решение в районном суде Кишинева, который передал дело в Апелляционную палату. Последняя отправила иск в Верховный суд, который в свою очередь вернул дело в нижестоящую инстанцию. На днях председатель КС Домника Маноле в комментарии молдавскому телеканалу "Оризонт ТВ" заявила, что это дело не входит в компетенцию КС, однако предложила дождаться фактического поступления документов из Апелляционной палаты Кишинева.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан объяснил санкции в отношении партии якобы информацией о сотрудничестве оппозиции с российскими спецслужбами для силового захвата власти в Молдавии.

В воскресенье, 5 октября, в Молдавии прошли всеобщие выборы в местные органы власти. Наблюдатели отмечали, что голосование должно было продемонстрировать реальный рейтинг правящей Партии действия и солидарности (ПДС), которая выиграла досрочные выборы 2021 года и самостоятельно сформировала правительство. С лета 2022 года в Молдавии проходят акции протеста, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правящей партии, обвиняя их в неспособности справиться с ростом цен и уровня бедности в стране.

Наблюдатели отметили, что завершившаяся избирательная кампания была самой некорректной с точки зрения вмешательства в выборы. За неделю до них комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила вещание шести телевизионных каналов и заблокировала 31 портал, которые освещали деятельность оппозиции. А за день до голосования эта же комиссия сняла с выборов оппозиционную партию "Шанс", исключив из гонки 652 ее кандидатов.