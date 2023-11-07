Дело в связи с гибелью помощника Залужного возбудили по статье об умышленном убийстве

Взрывное устройство было спрятано в одном из подарков

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Частякова от взрыва гранаты из преподнесенного ему ко дню рождения подарочного набора возбуждено по статьям об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в украинской Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона, при процессуальном руководстве которой ведется следствие.

"Уголовное производство открыто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 [умышленное убийство] и ч. 1 ст. 263 [ношение, хранение, сбыт и передача огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения] УК Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, 6 ноября Частяков отпраздновал день рождения и вернулся домой с подарками от коллег. Среди подарков был ящик, где находились шесть гранат западного образца. Одну из них взял в руки его сын. Забирая у ребенка боеприпас, Частяков выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Он сам погиб на месте, 13-летний сын госпитализирован с тяжелыми ранениями, также пострадала 11-летняя дочь Частякова. В ведомстве добавили, что на месте происшествия изъяли оставшиеся пять гранат, у коллеги, преподнесшего этот подарок, во время обыска нашли еще две.

Утром 7 ноября пресс-секретарь МВД Марьяна Рева заявила, что Частяков был предупрежден о том, что гранаты в подарке боевые. По ее словам, вероятно, погибший воспринял эту информацию как шутку.

О гибели Частякова стало известно накануне вечером. Как сообщил сам Залужный, взрывное устройство было спрятано в одном из подарков. Вдова погибшего рассказала украинским СМИ, что тот принес домой подарочный пакет, при открытии которого произошел взрыв. Однако после министр внутренних дел Украины Игорь Клименко проинформировал, что Частяков получил от коллеги подарок с гранатами нового западного образца, а причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасом. По словам Клименко, этот коллега был установлен и допрошен, в его кабинете прошел обыск.

Версия МВД о неосторожном обращении с боеприпасом вызвала неоднозначную реакцию среди украинцев. Многие публичные личности возмутились или выразили недоверие. В частности, бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала следствие проверить все версии и не исключать ни одну из них.