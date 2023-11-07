СМИ: Киев выполнил четыре из семи условий для переговоров о вступлении в ЕС

По данным газеты EL PAÍS, в Еврокомиссии полагают, что Украина добилась прогресса в реформах, необходимых для начала обсуждения вступления страны в Евросоюз

МАДРИД, 7 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) полагает, что Украина выполнила четыре из семи выдвинутых Брюсселем условий для начала переговоров о вступлении в состав Евросоюза. Об этом сообщила испанская газета EL PAÍS со ссылкой на проект конфиденциального отчета ЕК.

Киев должен завершить реформы в семи важных областях, чтобы ассимилировать свою систему и администрацию с европейской. В июне Брюссель счел выполненными два условия. Теперь же ЕК полагает, что Киев смог удовлетворить еще два - реформу Конституционного суда и реализацию мер по борьбе с отмыванием денег.

Издание поясняет, что теперь старт переговоров обусловлен улучшением ситуации с правами языковых меньшинств, выделением средств на борьбу с коррупцией и прогрессом в прозрачности лоббирования. ЕК полагает, что Киев добился прогресса в реформах, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Таким образом, Брюссель готовится рекомендовать странам - членам сообщества дать положительный ответ для продолжения процесса обсуждения вопроса о членстве Украины и приступить к диалогу в начале 2024 года.

Как пишет издание, изучение в школе языков меньшинств, таких как венгерский или румынский, и их присутствие в СМИ может стать препятствием для достижения единогласия внутри ЕС. В частности, Брюссель обнаружил "ряд нерешенных проблем" в украинском законе о меньшинствах в отношении венгерского, румынского и русского языков в прессе и образовательной системе.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для начала переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.