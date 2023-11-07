7 ноября, 11:13,
обновлено 7 ноября, 11:29

Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ

В заявлении Североатлантического совета отмечается, что решение принято в связи с выходом России из договора

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), говорится в распространенном заявлении Североатлантического совета.

"В результате решения России выйти из договора страны альянса, участвующие в договоре, намерены приостановить применение ДОВСЕ на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам. Это решение полностью поддержано всеми странами НАТО", - говорится в документе. 

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