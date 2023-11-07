7 ноября, 11:18
Военная операция на Украине

Зеленский: на Украине на боевое дежурство встали дополнительные комплексы NASAMS

При этом украинский лидер не уточнил количество комплексов, вставших на боевое дежурство, и страны, передавшие NASAMS

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Дополнительные зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS встали на боевое дежурство на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров", - написал он в Telegram-канале.

При этом Зеленский не уточнил количество комплексов, вставших на боевое дежурство, и страны, передавшие NASAMS.

В июле в США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд, а также о планах предоставить четыре комплекса NASAMS, боеприпасы и средства для разминирования. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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